விடைபெறும் நடிகை சமந்தா!

சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் பொன்ராம் இயக்கி வரும் திரைப்படம் ‘சீமராஜா’. இந்தப் படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிகை சமந்தா நடித்துள்ளார். கிராமத்துப் பெண்ணாக நடித்த சமந்தா இந்தப் படத்துக்காக சமந்தா சிலம்பம் கற்றுக் கொண்டார். தேனி, கேரளா உட்பட பல பகுதிகளில் நடைபெற்று வந்து இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு அண்மையில் நிறைவடைந்துள்ளது.

இது குறித்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தகவலை பதிவிட்டுள்ளார் சமந்தா. அதில், 'மார்ச் மாதம் தான் ஆகிறது. இந்த ஆண்டு எனக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறது. சீம ராஜாவில் எனது பங்களிப்பு நிறைவடைந்துவிட்டது. நன்றியும் மகிழ்ச்சியும். 24ஏஎம் ஸ்டுடியோஸ் உள்ளிட்ட படப்பிடிப்பு குழுவினர்க்கு என் நன்றி பெஸ்ட் டீமாக ஆக்கிய சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் பொன்ராமுக்கும் நன்றி’ என சமந்தா தனது ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

And its a wrap for me on SeemaRajaIt’s only March and the year has offered so much alreadyGratefuland happyThankyou to my wonderful team24AMSTUDIOSivaKartikeyanfor being the bestponram