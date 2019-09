நடிகர் சசிகுமாரின் 'அசுரவதம்' படத்தின் மிரட்டலான ட்ரெய்லர்!

சுப்ரமணியபுரத்தில் அறிமுகமாகிய சசிகுமாரின் திரைவாழ்க்கை ஆரம்பத்தில் இயக்கம் நடிப்பு என்ற இரு தோணியில் வெற்றிகரமாக பயணித்துக் கொண்டிருந்தாலும், நடிப்புக்கு அவர் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருவதால் தொடர்ந்து படங்களில் நடித்து வருகிறார். 'கொடிவீரன்' படத்தைத் தொடர்ந்து அசுரவதம் மற்றும் நாடோடிகள் 2 படங்களில் நடித்துவருகிறார்.

My AsuravadhamTried a new space and genre Hope you all will like ithttps://t.co/ivzdIdxr