கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் பங்கேற்க ஃப்ரான்ஸ் சென்ற தனுஷ்! வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!

நடிகர் தனுஷ் அண்மையில் நடித்து வெளியான ஹாலிவுட் திரைப்படம் 'தி எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜர்னி ஆஃப் தி ஃபகிர் (The Extraordinary Journey of the Fakir)'. உலகத் திரை ரசிகர்களிடையே இந்தப் படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலகத் திரை ஆர்வலர்கள் கொண்டாடி மகிழும் கேன்ஸ் திரைப்பட திருவிழா இந்த ஆண்டு பிரான்ஸில் நடைபெறுகிறது. இவ்விழாவில் தனுஷ் நடித்த The Extraordinary Journey of the Fakir திரையிடப்படுகிறது. அவருக்கு வந்த அழைப்பின் பேரில் விழாவில் பங்கேற்க பிரான்ஸ் சென்றுள்ளார் நடிகர் தனுஷ். அங்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களில் தனது ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ளார்.

கேன்ஸ் விழாவில் இவர் பங்கேற்பது இதுவே முதன்முறையாகும்.