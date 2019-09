தீபிகா படுகோனுக்கு இது தேவையா? வைரலாக விமரிசிக்கும் சமூக வலைத்தளங்கள்! (படங்கள்)

சர்ச்சைகளில் சிக்குவதும், விமரிசனத்துக்கு உள்ளாவதும் சில நடிகைகளுக்கு அடிக்கடி நிகழும். அதில் குறிப்பிடத்தக்கவர் தீபிகா படுகோன். பாலிவுட் மீடியா அவரின் ஒவ்வொரு அசைவையும் குறி வைத்து, அவர் என்ன செய்தாலும் அதை செய்தியாக்கிவிடும்.

அண்மையில் நடந்த கேன்ஸ் திரைவிழாவில் ரெட் கார்பெட்டில் தீபிகா படுகோன் பங்கு பெற்றபோது அவரின் உடையலங்காரத்தை கேலி செய்து நெட்டிசன்கள் ட்விட்டரில் பதிவு செய்துள்ளனர்.

Deepika Padukone’s Cannes red carpet dress reminds me of the lizard-looking dinosaur that spits out ink and eats the fat guy on Jurassic Park. I’m convinced it’s the inspiration behind this design. #Cannes2018 #CannesFilmFestival #StillAQueen #EveryoneMakesMistakes pic.twitter.com/3pO3B7a7ht