சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் டாக்டர்: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு

நெல்சன் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் டாக்டர் படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

அனிருத் இசையமைக்கும் இப்படத்தை சிவகார்த்திகேயன் புரொடக்‌ஷன்ஸும் கேஜேஆர் ஸ்டூடியோஸும் இணைந்து தயாரிக்கின்றன.

படப்பிடிப்பு விரைவில் ஆரம்பமாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Very happy to share that my next film will be with my dearmost friends @Nelson_director & @anirudhofficial titled as #DOCTOR Once again happy to be associated with @kjr_studios Shoot starts soon @SKProdOffl pic.twitter.com/W82ltJrbHK