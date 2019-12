ரஜினி பிறந்தநாள்: கமல், ஏ.ஆர். முருகதாஸ் வாழ்த்து!

இன்று, தனது 69-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார் ரஜினி. இதையடுத்து தமிழகமெங்கும் ரஜினி ரசிகர்கள் தங்களுடைய தலைவரின் பிறந்தநாளை உற்சாகமாகக் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

சமூகவலைத்தளங்களில் திரையுலகப் பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் ரஜினிக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

ரஜினியின் நீண்ட கால நண்பர் கமல் ஹாசனும், தர்பார் பட இயக்குநர் ஏ.ஆர். முருகதாஸும் ட்விட்டரில் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்ததாவது:

Happy Birthday Thalaivar @rajinikanth sir.. I wish you success, health and happiness throughout. You are being a constant source of inspiration for us... I am happy and blessed to be a small part in this wonderful journey of yours.. #HBDSuperstarRajinikanth pic.twitter.com/uGWhQdf483