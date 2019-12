இயக்குநர் கெளதம் வாசுதேவ் மேனன் நடிக்கும் புதிய படம்

நடிகர் விஷ்ணு விஷால், மஞ்சிமா மோகன், ரைஸா வில்சன் ஆகியோர் நடிக்கும் படம் 'FIR ஃபைசல் இப்ராஹிம் ரய்ஸ்'. புதுமுக இயக்குநர் மனு ஆனந்த் இந்தப் படத்தை இயக்குகிறார். இயக்குநர் கெளதம் வாசுதேவ் மேனனிடம் உதவி இயக்குநராக பணி புரிந்தவர் மனு ஆனந்த்.

அஸ்வத் இசையமைக்கும் இப்படத்திற்கு அருள் வின்சென்ட் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். விஷ்ணு விஷால் தயாரிக்கிறார். இந்தப் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்தரத்தில் இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் நடிக்கவுள்ளார் என்று படக்குழு அண்மையில் அறிவித்துள்ளது. சில படங்களில் கேமியோ ரோல்களில் நடித்து வந்த நிலையில், இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார் கெளதம் வாசுதேவ் மேனன். விஷ்ணு விஷால் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் இது குறித்து பதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியது, ‘சினிமாவில் எப்போதுமே நான் பார்த்து வியக்கும் நபர் நீங்கள். உங்களுடன் நடிப்பது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. எங்கள் #FIR பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக நீங்கள் இருக்க ஒப்புக் கொண்டதற்கு நன்றி. உங்களை செட்டில் பார்ப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.’ என்று கூறியுள்ளார்.

கருணாகரன் இப்படத்தில் முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். விஷ்ணு விஷாலுக்கு ஜோடியாக மஞ்சிமா மோகன், ரைசா வில்சன், ரெபா மோனிகா ஜான் ஆகிய மூவரும் நடிக்கின்றனர்.

'இன்று நேற்று நாளை 2', தெலுங்கில் நானி நடித்து வெற்றி பெற்ற 'ஜெர்ஸி' படத்தின் தமிழ் ரீமேக், வசந்தபாலன் இயக்கத்தில் 'காடன்', 'ஜீவி' இயக்குநரின் அடுத்த படம் என 2020-ம் ஆண்டில் விஷ்ணு விஷால் அடுத்தடுத்து படங்களில் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

You've always been a person that I've looked up to in cinema , and I'm soooo happy that you're a part of my own film now :) :)



Thank you @menongautham sir for agreeing to be a part of our #FIR journey,really excited to see you on the sets:)

#myfanboymoment#GVMJoinsFIR pic.twitter.com/DI7LE73RmM