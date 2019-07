வெற்றி பெற்ற சந்தானம்: மக்கள் ஆதரவால் பெரிய திரையரங்குகளுக்கு மாற்றப்படும் ஏ1 படம்!

சந்தானம் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள படம் - ஏ1. இயக்கம் - ஜான்சன். இவர், நாளைய இயக்குநர் சீஸன் 2-வில் பட்டம் வென்றவர். இசை - சந்தோஷ் நாராயணன். கடந்த வாரம் வெள்ளியன்று இந்தப் படம் வெளியானது.

இந்நிலையில் ஏ 1 படம் முதல் மூன்று நாள்களில் தமிழகம் முழுக்க நல்ல வசூலைப் பெற்றுள்ளது. சென்னையில் மட்டும் மூன்று நாள்களில் ரூ. 1 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளது. முதல் நாளை விடவும் நேற்று கூடுதலாக ரூ. 10 லட்சம் அதிகமாக வசூலித்துள்ளது. சென்னையில் லயன் கிங் படத்துக்கு அடுத்ததாக அதிக வசூலைப் பெற்றுள்ள படம் என்கிற பெருமையைப் பெற்றுள்ளது. மேலும் நேற்று முதல் பல திரையரங்குகளில் பெரிய திரைகளைக் கொண்ட அரங்குகள் ஏ1 படத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னையில் கமலா, ராக்கி, வெற்றி ஆகிய திரையரங்குகளில் பெரிய திரைகள் இப்படத்துக்கே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு முன்பு, சந்தானம் கதாநாயகனாக நடித்த தில்லுக்கு துட்டு, தில்லுக்கு துட்டு 2 ஆகிய படங்களை விடவும் ஏ1 படம் அதிக வசூலைப் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

More screens open for #A1movie today @RohiniSilverScr all shows. Second winner this year for @iamsanthanam