தொகுப்பாளருக்குத் தக்க பதிலடி அளித்தாரா ராணா டகுபதி?: சமூகவலைத்தளத்தில் பரவும் விடியோ நிஜமா?

கடந்த இரு நாள்களாகச் சமூகவலைத்தளங்களில் ராணா டகுபதியின் விடியோ ஒன்று பரவி வருகிறது.

ஸ்கூப்வூப் யூடியூப் பேட்டி ஒன்றில், தெலுங்கு நடிகர் ராணா டகுபதியிடம் தொகுப்பாளர் அக்ரீதா சைம் இப்படிக் கேள்வி கேட்கிறார்:

‘தென்னிந்தியப் படங்கள்’ என்று வட இந்தியர்கள் கூறுவது குறித்து எனக்குக் கிடைத்த அறிமுகம் - ரோஜா படம். என் பெற்றோர் அந்தப் படத்துக்கு என்னை அழைத்துச் சென்றார்கள். அது ஒரு தமிழ்ப்படம். பிறகு, என் தந்தை ஒருநாள் பாகுபலி என்று சொல்லப்படக்கூடிய படத்தைப் பார்க்க வலியுறுத்தினார். அப்போது எனக்கு அது குறித்து ஒன்றும் தெரியாது. படம் பார்க்கும்போது இது நிஜமா என ஆச்சர்யப்பட்டேன். இந்தியாவின் இதரப் பகுதிகள் தென்னிந்தியா குறித்த கண்ணோட்டத்தை பாகுபலி படம் மாற்றிவிட்டது என எண்ணுகிறீர்களா? இந்தியாவில் நீங்கள் பல மொழிப் படங்களில் நடித்துள்ளீர்கள். நீங்கள் என்ன வித்தியாசம்...

இதற்கு ராணா டகுபதியின் பதில்: இந்தியர்கள் எந்தளவுக்கு முட்டாளாக உள்ளார்கள், இதர மாநிலங்கள் குறித்து. எல்லாமே ஒரே மாதிரிதான் படமாக்குகிறோம். தெலுங்குப் படம் என்பதால் தெலுங்கில் பேசுகிறோம். ஆனால் இது அந்தத் திரையுலகம், இது இந்தத் திரையுலகம் என்று நாம் தான் பிரித்துவைத்துள்ளோம். எதன் அடிப்படையில் வித்தியாசமாக இருக்கிறது? ரஜினிகாந்த் எல்லா மொழிகளிலும் நடிக்கிறார். எல்லா மொழிகளிலும் அவர் படம் டப் ஆகிறது. இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது, எதற்கும் எல்லை இல்லை என. நீங்களாக அதை உருவாக்கி வைப்பதால் மட்டுமே அப்படி உள்ளது என்று பதில் அளிக்கிறார்.

Oh my god who did this.... BTW @RanaDaggubati slayed it pic.twitter.com/1BzfXt8MVl