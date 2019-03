அனிதா உதீப் இயக்கத்தில் ஓவியா நடித்துள்ள படம் 90 எம்.எல். படம் இரட்டை அர்த்த வசனங்களைக் கொண்டுள்ளதால் தணிக்கையில் ஏ சான்றிதழ் பெற்றுள்ளது. இசை - சிம்பு. இயக்குநர் அனிதா உதீப், இதற்கு முன்பு குளிர் 100 டிகிரி படத்தை இயக்கியுள்ளார். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் புகழ்பெற்ற பிறகு ஓவியா நடித்து வெளியாகும் படம் மற்றும் இரட்டை அர்த்த வசனங்கள் போன்ற காரணங்களால் இப்படத்துக்கு அதிகக் கவனம் கிடைத்துள்ளது. உலகளவில் இந்தப் படம் 500 திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

இன்று வெளியான இந்தப் படம், பல திரையரங்குகளில் காலை 5 மணிக் காட்சியுடன் தொடங்கியுள்ளது. சென்னையிலுள்ள ரோஹிணி மற்றும் ஜிகே சினிமாஸ் ஆகிய திரையரங்குகளில் திரையிடப்பட்ட காலை 5 மணிக் காட்சிகளுக்கு நேரடியாக வருகை தந்த ஓவியாவுக்கு ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தார்கள். அதன் புகைப்படங்கள், விடியோக்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியுள்ளன.

