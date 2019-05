தம் அடிக்கும் காட்சியில் துணிச்சலாக நடித்த 'சாட்டை' நாயகி!

விக்ரம் பிரபு நடிப்பில் உருவாகிவரும் அசுரகுரு படத்தில் மஹிமா நம்பியார் நடித்து வருகிறார்.

இதில் தனக்கு மிகவும் கனமான கதாபாத்திரம் அமைந்துள்ளதாகவும் சாதாரண பக்கத்து வீட்டுப் பெண்ணாக நடித்த வந்த எனக்கு இந்த கதாபாத்திரம் மிகவும் சவாலாக அமைந்ததாக மஹிமா. தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இது தொடர்பான காட்சியொன்றினை தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் மஹிமா.

My excitement knew no bounds when I got the character sketch for #Asuraguru. The transformation from the girl next door to this role was not easy. Here is a training video I wanted to share with you @iamVikramPrabhu @A_Raajdheep @JsbSathish @idiamondbabu pic.twitter.com/JjMz3APXsC