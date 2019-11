குவியும் பட வாய்ப்புக்களால் திருமணத்தைத் தள்ளிப் போட்ட நயன்தாரா!

கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வெற்றி பெற்ற நடிகைகளுள் முதன்மையானவர் நயன்தாரா. பதினைந்து ஆண்டுகளாக கோலிவுட்டில் கொடிகட்டிப் பறக்கிறார். ஹீரோவுக்கு அதிக வயதானாலும் அவரை கல்லூரி மாணவனாக நடிக்க வைத்த படங்கள் பல உள்ளன. சிவாஜி முதல் விஜய் வரை இதில் அடங்குவர்.

இந்நிலையில் 34 வயதில் கல்லூரி மாணவியாக கோலமாவு கோகிலா என்ற படத்தில் நடித்தார் நயன்தாரா. அந்தளவுக்கு ஃபிட்டாகவும் தனது அழகைப் பராமரிப்பதில் ஆர்வத்துடன் இருப்பவர். கதாநாயகன் இல்லாமலேயே தனித்து ஒரு படத்தை வெற்றிகரமாக்க முடியும் என்பதை நிரூபத்தவர். அறம் திரைப்படத்திலும் பெண் மையத் திரைப்படத்தின் சிறப்பை உணர்த்தினார்.

சொந்த வாழ்க்கையிலும் பல பிரச்னைகள், உறவு முறிதல்களைக் கடந்து வந்தவர் நயன்தாரா. இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவனுடனான அவரது காதல் வாழ்க்கை நிறைவாகப் போய்க் கொண்டிருந்த நிலையில், இந்த இணையர் திருப்பதி சென்று வழிபட்டனர். அப்போது நிருபர்கள் திருமணத்தைப் பற்றி கேட்ட போது புன்னகைத்து மழுப்பி விட்டார் லேடி சூப்பர் ஸ்டார்.

அவரது குடும்பத்தினரும் ரசிகர்களும் விக்னேஷ் சிவன் நயன்தாரா திருமணம் 2020-ம் ஆண்டு நடக்கும் என்று நினைத்தனர். ஆனால் தற்போது இயக்குனர் மிலிந்த் ராவின் 'நெற்றிக்கண்’ என்ற படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இதனைத் தொடர்ந்து ஆர்.ஜே. பாலாஜியின் அடுத்த படத்தில் அவர் கதாநாயகியாக நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நானும் ரௌடிதான், வேலைக்காரன் உள்ளிட்ட படங்களில் இவர்கள் முன்னர் நடித்துள்ளனர். எல்.கே.ஜி படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து ஆர்.ஜே.பாலாஜி கதை எழுதி இயக்குநராகவும் களம் இறங்கியிருக்கும் படம் ‘மூக்குத்தி அம்மன்'. இயக்குநர் என்.ஜே சரவணனுடன் சேர்ந்து இப்படத்தை இயக்குகிறார் ஆர்.ஜே.பாலாஜி.

இந்தப் படத்தின் கதைக்கு நயன்தாராதான் பொருத்தமாக இருப்பார் என்று அவரை அணுகிய போது, கதை பிடித்துவிட நயன் கமிட் ஆனார்.

தொடர்ந்து பட வாய்ப்புகள் குவிந்தபடி உள்ளதால், தனக்குப் பிடித்த கதாபாத்திரங்களை மட்டும் தேர்வு செய்து நடிக்கிறார் நயன்தாரா. இந்நிலையில் 2020-ம் ஆண்டில் திருமணம் இருக்காது என்றே நயன் வட்டாரம் கூறுகிறது.

And here it is Mookuthi Amman Starring the Lady Superstar Nayanthara Produced by Vels Film International I’ve written the story screenplay dialogues and directing it with NJ SaravananSummer2020 releaseMookuthiAmmanpic.twitter.com/mbIlm

mdashRJBalajiRJBalajiNovember 10 2019

