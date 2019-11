ஜெயம் ரவி, ஆர்ஜே பாலாஜி உள்ளிட்ட திரைக் கலைஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்குகிறார் தமிழக முதல்வர்!

ஐசரி கணேஷின் வேல்ஸ் ஃபிலிம் இண்டர்நேஷனல் இந்த வருடம் தயாரித்த மூன்று படங்களும் வெற்றியடைந்ததால் அதைக் கொண்டாடும் விதத்தில் தமிழக முதல்வர் கலந்துகொள்ளும் வெற்றி விழா ஒன்று நடைபெறவுள்ளதாகத் தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து ஐசரி கணேஷ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்ததாவது:

வேல்ஸ் ஃபிலிம் இண்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் 2019-ம் ஆண்டில் வெளியான எல்.கே.ஜி, கோமாளி, பப்பி ஆகிய மூன்று படங்களும் மக்களின் பேராதரவு பெற்று வெற்றிப் படங்களாக அமைந்தன.

இதனைக் கொண்டாடும் வகையில் நடைபெறவுள்ள வெற்றி விழா நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்து, மூன்று திரைப்படங்களிலும் பணியாற்றிய கலைஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி சிறப்பிக்கவுள்ளார் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மூன்று படங்களின் வெற்றி விழா, வரும் ஞாயிறு அன்று மாலை 6 மணிக்கு சென்னை இராயப்பேட்டை ஒய்.எம்.சி.ஏ. மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

