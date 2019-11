பல மொழிப் படங்கள் வெளியாகும் பெங்களூரில் இந்த வாரம் மட்டுமே 10 மொழிகளைச் சேர்ந்த 44 புதிய படங்கள் வெளியாகின்றன. இதனால் அத்தனை படங்களுக்கும் திரையரங்குகள் ஒதுக்குவது சிக்கலாகியுள்ளது.

கன்னடம் 9 படங்கள், தெலுங்கு 8 படங்கள், ஹிந்தி மற்றும் வங்காளத்தில் தலா 6 படங்கள், மலையாளம் 4 படங்கள், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தலா 3 படங்கள், குஜராத்தி, மராத்தியில் தலா 2 படங்கள், பஞ்சாபி ஒரு படம்... மற்றும் சில போஜ்பூரி படங்கள் என இந்த வாரம் பெங்களூரில் குறைந்தபட்சம் 10 மொழிகளிலும் சேர்த்து 44 படங்கள் வெளியாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பெங்களூரில் 100 தனித் திரைகளும், 100 மல்டிபிளெக்ஸ் அரங்குகளும் உள்ளன. கன்னடம், தமிழ், தெலுங்குப் படங்கள் இந்த இரண்டிலும் வெளியாகின்றன. ஹிந்தி, மலையாளம் தவிர இதர மொழிப் படங்கள் மல்டிபிளெஸ்க்ஸ் திரையரங்குகள் மட்டுமே வெளியாகின்றன. எனினும் ஒரே வாரத்தில் 40-க்கும் மேற்பட்டங்கள் வெளியாவதால் கன்னடப் படங்களுக்கே திரையரங்குகள் முக்கியத்துவம் தரவேண்டும் என்கிற கோரிக்கைகளும் எழுந்துள்ளன.

கன்னடப் படங்களுக்கு பெங்களூர் தான் முக்கியமான பகுதி. எனவே இதர மொழிப் படங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தால் இதனால் கன்னடத் திரையுலகம் பாதிக்கப்படும். மற்ற மொழிப் படங்களுக்கு கர்நாடகா என்பது கூடுதல் வருவாய் தான். ஆனால் கன்னடப் படங்களுக்கு இங்குதான் அதிக வருவாய் கிடைக்கும். இத்தனை படங்கள் ஒரே சமயத்தில் வெளியாவதால் கன்னடப் படங்களுக்குத் திரையரங்குகளுக்குக் கிடைப்பது சிக்கலாக உள்ளது என கன்னடத் திரையுலகம் தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

ஒரே வாரத்தில் இத்தனை புதிய படங்கள் என்பது இந்தியாவில் வெறெங்கும் நிகழாத ஒன்று. பெங்களூர் சினிமா ரசிகர்களுக்கு இந்த வாரம் வேட்டை தான்.

பெங்களூரில் இந்த வாரம் வெளியாகவுள்ள 44 புதிய படங்கள்

மார்கெட் ராஜா எம்பிபிஎஸ் - தமிழ்

எனை நோக்கி பாயும் தோட்டா - தமிழ்

அழியாத கோலங்கள் 2 - தமிழ்

Mookajjiya Kanasugalu - கன்னடம்

Kiru Minkanaja - கன்னடம்

Brahmachari - கன்னடம்

Margaret - கன்னடம்

Ranahedi - கன்னடம்

Reveal - கன்னடம்

Damayanthi - கன்னடம்

Mundina Nildana - கன்னடம்

Naane Raja - கன்னடம்

Commando 3 - ஹிந்தி

Yeh Saali Aashiqui - ஹிந்தி

LuvUturn - ஹிந்தி

Coat - ஹிந்தி

Girlz - ஹிந்தி

Tony - ஹிந்தி

Aanjam Pathiraa - மலையாளம்

Kamala - மலையாளம்

Happy Sardar - மலையாளம்

Puzhikkadakan - மலையாளம்

Arjun Suravaram - தெலுங்கு

Kamma Rajyam Lo Kadapa Reddlu - தெலுங்கு

Samharini - தெலுங்கு

Hero Heroine - தெலுங்கு

Raja Vaaru Rani Gaaru - தெலுங்கு

Thoota - தெலுங்கு

Ranasthalam - தெலுங்கு

Raghupathi Venkaiah Naidu - தெலுங்கு

Ei Poth Joti Na Shesh Hoye - வங்காளம்

Triangle - வங்காளம்

Megh Bristir Molat - வங்காளம்

Surjo Prithibir Chardike Ghore - வங்காளம்

Ekti Cinemar Gaulpo - வங்காளம்

Hari Ghosher Gowal - வங்காளம்

Hotel Mumbai - ஆங்கிலம்

Knives Out - ஆங்கிலம்

The Good Liar - ஆங்கிலம்

Gujarat 11- குஜராத்தி

Diya The Wonder Girl - குஜராத்தி

Aakrandan - மராத்தி

The Warrior Queen of Jhansi - மராத்தி

Gidarh Singhi - பஞ்சாபி