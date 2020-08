பிளாக் பேந்தர் பட கதாநாயகன் சாத்விக் போஸ்மேன் காலமானார்

பிளாக் பேந்தர் பட கதாநாயகன் சாத்விக் போஸ்மேன் பெருங்குடல் புற்றுநோயால் காலமானார். அவருக்கு வயது 43.

பெருங்குடல் புற்றுநோயால் 4 ஆண்டுகளாக அவதிப்பட்ட வந்தார் சாத்விக் போஸ்மேன். எனினும் இதுபற்றி அவர் வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை. 2008 முதல் படங்களில் நடித்துவருகிறார். 2018-ல் வெளியான பிளாக் பேந்தர் படம் அவருடைய திரை வாழ்க்கையில் பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. இதன்பிறகு வெளிவந்த இரு அவெஞ்சர்ஸ் பாகங்களிலும் நடித்தார்.

இந்நிலையில் பெருங்குடல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சாத்விக் காலமாகியுள்ளார். அவருடைய மரணம் ஹாலிவுட்டையும் ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் தங்கள் இரங்கல்களைத் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/YQMrEJy90x