நடிகை ஜெயசித்ராவின் கணவர் காலமானார்

நடிகை ஜெயசித்ராவின் கணவரும் இசையமைப்பாளர் அம்ரிஷின் தந்தையுமான கணேஷ், திருச்சியில் இன்று காலமானார்.

ஆந்திராவைப் பூர்விகமாகக் கொண்ட ஜெயசித்ரா, கே.எஸ். கோபாலகிருஷ்ணனின் குறத்தி மகன் படத்தில் அறிமுகமானார். கே. பாலசந்தரின் அரங்கேற்றம் படம் அவருக்கான புகழை அளித்தது. ஜெய்சங்கர், சிவகுமார், கமலுடன் இணைந்து பல படங்களிலும் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் என பல மொழிகளிலும் நடித்தவர்.

1983-ல் கணேஷைத் திருமணம் செய்தார் ஜெயசித்ரா. இவர்களுடைய மகன் அம்ரிஷ், தமிழ்த் திரையுலகில் இசையமைப்பாளராக உள்ளார்.

இந்நிலையில் ஜெயசித்ராவின் கணவர் கணேஷ், உடல்நலக்குறைவால் திருச்சியில் இன்று காலமானார்.

Our Deepest Condolences To The Family Of Our Lengendary Actress #Jayachitra's Husband & Music Director #Amrish's Father Mr.Ganesh, Passed Away Today In Trichy.



Our Thoughts & Prayers Are With You. May His Soul Rest In Peace