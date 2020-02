பா. இரஞ்சித் படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கும் ஆர்யா!

இயக்குநர் பா. இரஞ்சித் இயக்கும் படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார் ஆர்யா.

பா. இரஞ்சித்தின் படத்தில் குத்துச்சண்டை வீரர்களுடன் மோத தயாராக உள்ளேன். என் திரை வாழ்க்கையில் இது மிகவும் சவாலான படம் என்று ட்வீட் செய்துள்ளார் ஆர்யா. மேலும், இப்படத்துக்காகக் கடுமையாக உடற்பயிற்சி செய்து வலுவாக்கியுள்ள தனது உடற்கட்டு குறித்த விடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

My love for sports coming alive on screen

All set to face the boxers in the ring with @beemji sir for our next It’s the most challenging film of my career. Loving the experience. #Ranjith sir is just phenomenal @Music_Santhosh @K9Studioz #AnbuArivu #Murali pic.twitter.com/1ejKMipNYh