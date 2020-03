விஜய்-க்கு முத்தம் கொடுத்த விஜய் சேதுபதி: இணையத்தைக் கலக்கும் புகைப்படம்

மாஸ்டர் படப்பிடிப்பு தளத்தில் விஜய்-க்கு விஜய் சேதுபதி கொடுத்த முத்தத்தின் புகைப்படம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

விஜய் நடிப்பில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் மாஸ்டர். இதில் விஜய் சேதுபதி, மாளவிகா மோகனன், சாந்தனு என பலர் நடித்து வருகின்றனர். இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியானதில் இருந்தே ரசிகர்கள் உச்சக்கட்ட எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். இந்த எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில் விஜய் சேதுபதி வில்லன், படத்தின் தலைப்பு, ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர், செகண்ட் லுக் போஸ்டர், தேர்ட் லுக் போஸ்டர், பாடல் வெளியீடு, பாடலை விஜய் பாடியது என அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகள் ரசிகர்களை உற்சாகத்தின் உச்சத்துக்கே அழைத்துச் சென்றது.

இந்த வரிசையில் மிகவும் நெகிழ்வான ஒரு தகவலாக படப்பிடிப்பின்போது விஜய்-க்கு விஜய் சேதுபதிக்கு முத்தம் கொடுத்தது குறித்து வெளியானது. பொதுவாகவே விஜய் சேதுபதி தன்னுடைய ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக முத்தம் கொடுப்பது வழக்கம். இதேபோல், விஜய்-க்கும் விஜய் சேதுபதி முத்தம் கொடுத்திருப்பதாகத் தகவல்கள் கசிந்தன.

இது வெளியானதில் இருந்தே ரசிகர்கள் புகைப்படத்தை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்தனர். இந்நிலையில், இந்தப் புகைப்படம் தற்போது வெளியாகி இணையத்தைக் கலக்கி வருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து மக்கள்செல்வன் என்ற ஹேஷ்டேக்கும் தேசிய அளவில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

முன்னதாக, நெய்வேலியில் படப்பிடிப்பின்போது விஜய் தனது ரசிகர்களுடன் வேன் மீது ஏறி எடுத்த செல்ஃபியும் இணைய உலகைக் கலக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

