நெட்பிளிக்ஸில் அதிகம் பேர் பார்த்த படங்கள்: முதல்முறையாக பட்டியல் வெளியீடு

நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் அதிகம் பேர் பார்த்த படங்களின் பட்டியல் முதல்முறையாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கரோனாவால் உலகம் முழுக்க வணிக நிறுவனங்கள் அதிகம் பாதிப்படைந்துள்ளன. அதன் வருமானம் பல மடங்கு குறைந்துள்ளது. ஆனால் ஓடிடி தளங்களுக்கு அந்த நிலை இல்லை.

கரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக திரையரங்குகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் திரையரங்குகளில் படங்களைப் பார்க்கும் வாய்ப்பு ரசிகர்களுக்கு இல்லை. சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடர்கள், ஐபிஎல் போட்டி என முக்கியமான கிரிக்கெட் போட்டிகளும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கரோனாவால் திரைப்படத் துறையில் ஏற்பட்டிருக்கும் அசாதாரண சூழலில், சினிமாவின் மாற்றுத் தளமாக ‘ஓடிடி’ அமைந்திருக்கிறது. ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் வீட்டுக்குள் இருந்து தொலைக்காட்சி, இணையம் வழியாக படங்களைப் பார்த்து வருகிறார்கள் சினிமா ரசிகர்கள். இதனால் நெட்பிளிக்ஸ், அமேஸான் பிரைம் போன்ற ஓடிடி தளங்கள் அதிகம் பலனடைந்துள்ளன.

இந்த வருடத்தின் முதல் ஆறு மாதங்களில் 260 கோடி சந்தாதாரர்களைப் பெற்றுள்ளது நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளம். ஆனால் 2019 ஆண்டு முழுக்கவே இதற்கு 280 கோடி சந்தாதாரர்கள் தான் கிடைத்தார்கள். இத்தகவல் அதிகாபூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் அதிகம் பேர் பார்த்த படங்களின் பட்டியல் முதல்முறையாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ் ஹேம்ஸ்வொர்த், ரன்தீப் ஹோடா நடித்த எக்ஸ்டிராக்ஸன் படம் இப்படியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகி முதல் ஒரு மாதத்தில் அதிகம் பேரால் பார்க்கப்பட்ட படங்கள்

1. எக்ஸ்டிராக்ஸன் (Extraction) - 99 மில்லியன் பார்வைகள்

2. பர்ட்பாக்ஸ் (Bird Box) - 89 மில்லியன் பார்வைகள்

3. ஸ்பென்ஸர் கான்பிடன்சியல் (Spenser Confidential) - 85 மில்லியன் பார்வைகள்

4. 6 அண்டர்கிரவுண்ட் (6 Underground) - 83 மில்லியன் பார்வைகள்

5. மர்டர் மிஸ்டரி (Murder Mystery) - 73 மில்லியன் பார்வைகள்

6. தி ஐரிஷ்மென் (The Irishman) - 64.2 மில்லியன் பார்வைகள்

7. டிரிபிள் பிராண்டியர் (Triple Frontier) - 63 மில்லியன் பார்வைகள்

8. தி ராங் மிஸ்ஸி (The Wrong Missy) - 59 மில்லியன் பார்வைகள்

9. தி பிளாட்பார்ம் (The Platform) - 56.2 மில்லியன் பார்வைகள்

10. தி பெர்பெக்ட் டேட் (The Perfect Date) - 48 மில்லியன் பார்வைகள்