சாலையில் சிலம்பம் சுற்றி உதவி கேட்ட மூதாட்டி: கருணையை வெளிப்படுத்திய பாலிவுட் நடிகர்கள்

சாலையில் நின்று கொண்டு சிலம்பம் சுற்றி மக்களிடம் உதவி கேட்ட 85 வயது மூதாட்டிக்கு உதவ பாலிவுட் நடிகர்கள் முன்வந்துள்ளார்கள்.

அவர்களில் ஒருவர், வேறு யார்... அவரே தான்... ஊரடங்குக் காலத்தில் பலருக்கும் உதவிகள் செய்து வரும் பாலிவுட் நடிகர் சோனு சூட்.

இதுபற்றி ட்விட்டரில் சோனு சூட் கூறியுள்ளதாவது:

மூதாட்டியின் தகவல்கள் எனக்குக் கிடைக்குமா? நம் நாட்டுப் பெண்களுக்குத் தற்காப்புக் கலைகளைப் பயிற்றுவிக்க இவரைக் கொண்டு ஒரு பயிற்சிப் பள்ளியைத் தொடங்கவுள்ளேன் என்று கூறியுள்ளார். சோனு சூட்-டின் இந்த ட்வீட்டுக்குப் பலரும் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

நடிகை ஜெனிலியாவின் கணவரும் நடிகருமான ரிதேஷ் தேஷ்முக், இந்த மூதாட்டி பற்றிய தகவல்களைத் திரட்டி அவரிடம் பேசியுள்ளார்.

புணேவைச் சேர்ந்த 85 வயது மூதாட்டி, வருமானம் எதுவும் இல்லாததால் சாலையில் நின்று கொண்டு சிலம்பம் சுற்றி மற்றவர்களிடம் உதவி கேட்டு வருகிறார். அவருக்கு உதவ பாலிவுட் நடிகர்கள் முன்வந்துள்ளதால் இனிமேல் இதுபோன்று சாலையில் நின்று உதவி கேட்கும் நிலை அவருக்கு ஏற்படாது எனப் பலரும் சமூகவலைத்தளங்களில் கருத்துகள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

Warrior Aaaji Maa...Can someone please get me the contact details of her ... pic.twitter.com/yO3MX9w2nw