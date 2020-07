மகள்களை ஏரில் பூட்டி உழுத விவசாயி: டிராக்டர் அனுப்பி பாராட்டுகளைப் பெற்ற நடிகர் சோனு சூட்

மகள்களை ஏரில் பூட்டி உழுத விவசாயிக்கு உடனடியாக டிராக்டர் வழங்கி பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளார் பாலிவுட் நடிகர் சோனு சூட்.

கரோனா ஊரடங்கால் அவதிப்படும் பலருக்கும் உதவிகள் செய்து வருகிறார் நடிகர் சோனு சூட்.

இந்நிலையில் ஆந்திராவில் சித்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிக்கு டிராக்டர் வாங்கிக் கொடுத்துள்ளார்.

நாகேஸ்வர ராவ் என்கிற விவசாயி, ஊரடங்கால் தனது தேநீர்க்கடையை நடத்த முடியாமல் சொந்தக் கிராமத்துக்குச் சென்று விவசாயம் செய்ய முடிவெடுத்தார். ஆனால் நிலத்தை உழுவதற்குச் சொந்தமாக மாடு இல்லாததால் தனது இரு மகள்களை ஏரில் பூட்டி உழுதுள்ளார். இதன் விடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியானது.

இதைக் கண்டு அதிர்ந்து போன நடிகர் சோனு சூட், இவர்களிடம் சொந்தமாக மாடு இல்லை. நிலத்தை உழுவதற்குத் தேவையான டிராக்டரை அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று ட்விட்டரில் சொன்னார். அதேபோல அக்குடும்பத்துக்கு உடனடியாக டிராக்டரை வாங்கிக் கொடுத்துள்ளார்.

சோனு சூட் செய்த இந்த உதவியை ஆந்திராவின் முன்னாள் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு உள்ளிட்ட பலரும் பாராட்டியுள்ளார்கள்.

This family doesn’t deserve a pair of ox ..

They deserve a Tractor.

So sending you one.

By evening a tractor will be ploughing your fields

Stay blessed