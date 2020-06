கமல் போலவே நடனமாடி அசத்திய நடிகர்: இணையத்தைக் கலக்கும் விடியோ

டிரெட்மில் கருவியை உடற்பயிற்சிக்குப் பயன்படுத்துவார்கள். அதில் பயிற்சி பெறுவதே கடினம் என்கிற நிலையில் டிரெட்மில்-லில் நடனமாடி அசத்தியுள்ளார் கமல் ரசிகரும் நடிகருமான அஸ்வின் குமார்.

1989-ல் கமல் நடிப்பில் வெளியான படம் - அபூர்வ சகோதரர்கள். இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற பிரபலமான பாடல் - அண்ணாத்த ஆடுறார் ஒத்திக்கோ ஒத்திக்கோ.

இந்தப் பாடலுக்கு டிரெட்மில் மீதேறி நடனமாடி அசத்தியுள்ளார் கமல் ரசிகரும் நடிகருமான அஸ்வின் குமார். துருவர் 16 படத்தில் சிறிய வேடத்தில் இவர் நடித்திருந்தார்.

தனது நடனத்தை ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ளார் அஸ்வின். அண்ணாத்த ஆடுறார் ஒத்திக்கோ ஒத்திக்கோ பாடலுக்கு அவர் நடனமாடிய விதத்தைப் பார்க்கும்போது கமலே டிரெட்மில்-லில் நடனம் புரிவது போல இருப்பதாகப் பலரும் பாராட்டியுள்ளார்கள். கமல் போலவே நடனமாடி அசத்திய அஸ்வின் குமாரின் விடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் அதிகமாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

Annaathe Adurar on treadmill... Thot of posting it later but couldn't resist to show my fellow kamalians theres more stock... So heres the first one. #Annaatheadurar #aboorvasagotharargal @ikamalhaasan #kamalhaasan #treadmilldance @cinemapayyan pic.twitter.com/0wFOCNaz2i