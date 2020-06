மாதவன் நடித்த ‘ப்ரீத்’ இணையத் தொடரின் 2-ம் பாகத்தில் அமிதாப் பச்சன், நித்யா மேனன்!

ப்ரீத் இணையத் தொடரின் 2-ம் பாகம் ஜூலை 10 முதல் ஒளிபரப்பாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமேசான் பிரைமில் 2018-ல் ப்ரீத் (Breathe) என்கிற இணையத் தொடர் வெளியானது. மாதவன் நடித்ததால் ரசிகர்கள் இத்தொடருக்கு அதிக வரவேற்பு அளித்தார்கள்.

இந்நிலையில் ப்ரீத் இணையத் தொடரின் 2-ம் பாகத்தில் அமிதாப் பச்சன், நித்யா மேனன் நடித்துள்ளார்கள். இத்தொடர் ஜூலை 10-ல் முதல் ஒளிபரப்பாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மயங்க் சர்மா இயக்கியுள்ள இத்தொடரில் பவானி ஐயர், விக்ரம் டுலி, அர்ஷத் சையத், மயங்க் ஆகியோர் திரைக்கதை உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள்.

