பீட்டரை மணந்தார் நடிகை வனிதா விஜயகுமார்: படங்கள் & விடியோ

நடிகை வனிதா விஜயகுமார் - விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் இயக்குநர் பீட்டர் பால் ஆகியோரின் திருமணம் சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது.

1995-ல் விஜய்க்கு ஜோடியாக சந்திரலேகா படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமான வனிதா விஜயகுமார், கடந்த வருடம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அதிகப் புகழை அடைந்தார்.

நடிகர் ஆகாஷை முதலில் திருமணம் செய்த வனிதா, 2007-ல் அவரை விவாகரத்து செய்தார். ஆனந்த் ராஜனை 2007-ல் திருமணம் செய்தார் வனிதா. பிறகு 2012-ல் ஆனந்த் ராஜனையும் வனிதா விவாகரத்து செய்தார். வனிதாவுக்கு விஜய ஸ்ரீஹரி என்கிற மகனும் ஜோவிதா, ஜெய்நிதா என்கிற இரு மகள்களும் உள்ளார்கள். மகன் ஸ்ரீஹரி ஆகாஷுடனும் இரு மகள்கள் வனிதாவுடனும் வசித்து வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் பீட்டர் பால் என்கிற விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் இயக்குநரை இன்று திருமணம் செய்துள்ளார் வனிதா விஜயகுமார். சென்னை போரூரில் உள்ள வனிதாவின் இல்லத்தில் கிறிஸ்துவ முறைப்படி இத்திருமணம் நடைபெற்றது. நெருங்கிய நண்பர்கள், உறவினர்கள் மட்டும் கலந்துகொண்ட திருமணத்தின் புகைப்படங்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியுள்ளன.

Actress @vanithavijayku1 -Peter Paul wedding Photos



Wedding Happened today in her residence with friends and Famiy #News23 #NM pic.twitter.com/qskjKkcsn7 — Nikil Murukan (@onlynikil) June 27, 2020

Actress @vanithavijayku1 -Peter Paul wedding Video



Wedding Happened today in her residence with friends and Famiy #News23 #NM pic.twitter.com/H7Qdc2vOr0 — Nikil Murukan (@onlynikil) June 27, 2020