வருங்கால மனைவிக்கு ஆதரவாகப் பேசும் சிம்பு: குவியும் பாராட்டுகள்

நடிகர் சிம்பு சமையல் செய்யும் இரு விடியோக்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதில் தனது வருங்கால மனைவிக்கு ஆதரவாக சிம்பு பேசியதற்கு ரசிகர்களும் திரையுலகினரும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்கள்.

நடிகர் விடிவி கணேஷுடன் சமையல் செய்துகொண்டே சிம்பு உரையாடும் விடியோ ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. வர்ற போற பெண்ணுக்கு வேலையே இல்லாம பண்ணிடுவீங்க போலயே என விடிவி கணேஷ் சிம்புவிடம் கேட்கிறார். அதற்கு சிம்பு பதில் அளித்ததாவது:

என்னைக் கல்யாணம் செய்து கொண்டு வரும் பெண், வேலை செய்யவா வர்றாங்க. அவங்க என்ன வேலைக்காரங்கனு நினைச்சீங்களா? அதெல்லாம் உங்க காலம். பெண்களை வேலைக்காரி மாதிரி நடத்தக்கூடாது. அவர்கள் விரும்பினால் சமையல் செய்யலாம். என் மனைவி சந்தோஷமாக இருக்கவேண்டும் என்றுதான் நான் நினைப்பேன் என்று சிம்பு அந்த விடியோவில் பேசியுள்ளார்.

வருங்கால மனைவிக்கு ஆதரவாக சிம்பு பேசியிருப்பதற்கு ரசிகர்களும் திரையுலகினரும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்கள். சிம்புவின் மனைவியைப் பார்க்கவேண்டும் போல் உள்ளது என நடிகை பிந்து மாதவி தனது இன்ஸ்டகிராம் பக்கத்தில் கூறியுள்ளார். இதுதவிர ஊரடங்கு காலத்தில் சிம்பு தனது வீட்டில் சமையல் செய்யும் மற்றொரு விடியோவும் வெளியாகியுள்ளது.

Thalaivaaaaaaa#SilambarasanTR 's cooking skills during #Lockdown #STR #Simbu



Also a small note on family life with mutual understanding from him pic.twitter.com/MCGnDN4mNR