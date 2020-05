மே 18, உலகத் தமிழர்களின் துக்க நாள்: இசையமைப்பாளர் டி. இமான் பதிவு

மே 18, உலகம் முழுக்கவுள்ள தமிழர்களின் துக்க நாளாகும் என இசையமைப்பாளர் டி. இமான் கூறியுள்ளார்.

விடுதலைப் புலிகளுடனான உள்நாட்டுப் போர், 2009 மே 18-ல் முடிவுற்றதாக அப்போதைய இலங்கை அதிபர் மகிந்த ராஜபட்ச அறிவித்தார். முள்ளிவாய்க்கால் இறுதிப்போரின் 11-ம் ஆண்டு நினைவையொட்டி பிரபல இசையமைப்பாளர் டி. இமான் ட்விட்டரில் ஒரு பதிவு எழுதியுள்ளார். அதில் அவர் கூறியதாவது:

மே 18, உலகம் முழுக்கவுள்ள தமிழர்களின் துக்க நாளாகும். தங்களுடைய வாழ்வைத் தியாகம் செய்த வீரத்தமிழர்களுக்கு வீர வணக்கம். வாழ்க தமிழ், வாழ்க மனிதம் என்று எழுதியுள்ளார்.

May 18th A day of deep grief for Tamils around the globe. Royal salute to all Veerathamizhargal who had sacrificed their lives.

வாழ்க தமிழ்!

வாழ்க மனிதம்!

- D.Imman pic.twitter.com/3lmxt8M3IP