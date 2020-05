இயக்குநர் பாலா தயாரித்துள்ள மலையாள ரீமேக் படம்

2018-ல் வெளியான மலையாளப் படமான ஜோசப்-ஐ தமிழில் தயாரித்துள்ளார் இயக்குநர் பாலா.

ஜோஜு ஜார்ஜ், திலீஷ் போத்தன், மாளவிகா மேனன், அத்மியா ராஜன் நடிப்பில் எம். பத்மகுமார் இயக்கிய மலையாளப் படம் - ஜோஷப். இந்தப் படத்தில் நடித்த ஜூஜு ஜார்ஜ், கேரள அரசின் சிறந்த நடிகருக்கான விருதையும் சிறந்த நடிப்புக்கான சிறப்பு தேசிய விருதையும் பெற்றார்.

இந்தப் படத்தைத் தமிழில் ரீமேக் செய்துள்ளார் இயக்குநர் பாலா. அவருடைய தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தை மலையாளத்தில் இயக்கிய பத்மகுமாரே இயக்கியுள்ளார். தமிழில் கதாநாயகனாக ஆர்.கே. சுரேஷ் நடித்துள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் தானும் பங்கேற்றுள்ளதாக விஜய் நடித்த சச்சின் படத்தை இயக்கிய ஜான் மகேந்திரன் கூறியுள்ளார். ட்விட்டரில் இந்தப் படம் குறித்துக் கூடுதலாக ஒரு தகவலையும் அவர் கூறியுள்ளார்.

தமிழ் ரீமேக் கிட்டத்தட்ட முடிவடைந்துவிட்டது. இன்னும் ஒரு வார வேலைகள் மட்டுமே மீதமுள்ளன. கதாபாத்திரங்கள் பேசுவதற்காக என்னுடைய வசனங்களை விடவும் மெளனத்தையே அவர் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார் என்று கூறியுள்ளார்.

Blessed to be part of Tamil remake of Joseph with the same Director @Mpadmakumar1 pic.twitter.com/BteYPEjNrx