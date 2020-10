பிக் பாஸ்: புதிய போட்டியாளராக இல்லத்துக்குள் நுழைந்தார் பிரபல தொகுப்பாளர் அர்ச்சனா!

#Day11 #Promo1 of #BiggBossTamil #பிக்பாஸ் - தினமும் இரவு 9:30 மணிக்கு நம்ம விஜய் டிவில.. #BBTamilSeason4 #BiggBossTamil4 #VijayTelevision #VijayTv

A post shared by Vijay Television (@vijaytelevision) on Oct 14, 2020 at 8:30pm PDT