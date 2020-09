‘அருவி' அருண் பிரபு புருஷோத்தமனின் வாழ் படம்: விரைவில் வெளியாகும் முதல் பாடல்

அருவி படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற அருண் பிரபு புருஷோத்தமன் இயக்கும் அடுத்த படம் - வாழ்.

கனா, நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு ஓடு ராஜா படங்களைத் தயாரித்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அடுத்ததாக வாழ் படத்தைத் தயாரிக்கிறார்.

இப்படத்துக்கு ஒளிப்பதிவு - ஷெல்லி, இசை - ப்ரதீப் குமார்.

வாழ் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஆஹா என்கிற பாடல் செப்டம்பர் 7 அன்று வெளியிடப்படுவதாக சிவகார்த்திகேயன் அறிவித்துள்ளார்.

Our first single #Aahaa from #Vaazhl will be releasing on September 7



