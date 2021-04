சைக்கிளில் வந்து வாக்களித்த விஜய் (விடியோ)

தமிழகத்தில் 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக இன்று வாக்குப் பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 37 ஆயிரம் இடங்களில் உள்ள 88,937 வாக்குச் சாவடிகளிலும் தகுந்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இன்று காலை முதல் திரையுலகப் பிரபலங்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகிறார்.

#ThalapathyVijay arrives in cycle to cast his vote in #TamilNaduElections #Thalapathy #Vijay @actorvijay pic.twitter.com/Y0MfcbNUSn