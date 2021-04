பிரபல பாலிவுட் இசையமைப்பாளர் காலமானார்

பாலிவுட்டின் பிரபல இரட்டை இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷ்ரவன், கரோனா வைரஸ் தொற்றின் பாதிப்பு காரணமாக காலமாகியுள்ளார்.

90களில் பாலிவுட்டின் பிரபல இசையமைப்பாளர்களாக இருந்தார்கள் நதீம் - ஷ்ரவன். 1975 முதல் இருவரும் இணைந்து படங்களுக்கு இசையமைத்து வந்தார்கள். இவர்களின் இசையமைப்பில் 1990-ல் வெளியான ஆஷிக் படத்தின் பாடல்கள் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களின் பாராட்டைப் பெற்றன. சாஜன், சதக், தீவானா, தில்வாலே, ராஜா, பர்சாத், அக்னி சாக்‌ஷி, ராஜா இந்துஸ்தானி, பர்தேஷ் போன்ற படங்களில் நதீம் - ஷ்ரவன் இசையமைத்த பாடல்கள் வரவேற்பைப் பெற்றன.

66 வயது ஷ்ரவன், கரோனாவால் சமீபத்தில் பாதிக்கப்பட்டார். கடந்த திங்கள் அன்று மும்பையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அப்போதே அவருடைய நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருந்தது. இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி ஷ்ரவன் உயிரிழந்துள்ளார். நேற்றிரவு 10.15 மணிக்கு காலமானதாக ஷ்ரவனின் மகன் சஞ்சீவ் ராத்தோட் கூறியுள்ளார்.

ஷ்ரவனின் மறைவுக்கு பாலிவுட் பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

We mourn the loss of a veteran music composer #ShravanRathod. His songs remain timeless and loved. May his soul rest in peace pic.twitter.com/5GEnEVUOSi