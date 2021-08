விஜய் -தோனி சந்திப்பால் கொந்தளிக்கும் அஜித் ரசிகர்கள்: ட்விட்டரில் டிரெண்டாகும் 'ஒரே தல அஜித்' ஹேஷ்டேக்

கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனியும், நடிகர் விஜய்யும் சந்தித்துக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, 'ஒரே தல அஜித்' எனும் ஹேஷ்டேக் ட்விட்டரில் டிரெண்டாகத் தொடங்கியுள்ளது.

கிரிக்கெட் வீரரும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கேப்டனுமான மகேந்திர சிங் தோனியும், நடிகர் விஜய்யும் வியாழக்கிழமை சென்னையில் சந்தித்துக்கொண்டனர். படப்பிடிப்புகளுக்கு மத்தியில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, சந்திப்பின் புகைப்படங்கள் சமூக ஊடகங்களில் கட்டுக்கடங்காமல் பரவத் தொடங்கியது.

தமிழகத்தில் தோனியை செல்லமாக 'தல' என்று அழைப்பது வழக்கம். நடிகர் விஜய்யை 'தளபதி' என்று அழைப்பது அனைவரும் அறிந்தது. இதனால், தோனி-விஜய் சந்திப்பை பெரும்பாலானோர் தல-தளபதி சந்திப்பு என்று கொண்டாடத் தொடங்கினர்.

இந்த நிலையில் தமிழ் சினிமாவில் செல்லமாக 'தல' என்று அழைக்கப்படும் நடிகர் அஜித்தின் ரசிகர்கள் 'ஒரே தல அஜித்' என்ற ஹேஷ்டேக்கை ட்விட்டரில் டிரெண்டாக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.

The one and only Thala#ஒரேதலஅஜித் pic.twitter.com/yzIHd8251A