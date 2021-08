'படத்தில் இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது' - நயன்தாராவின் நெற்றிக்கண் படத்தில் இருந்து வெளியான விடியோ

விக்னேஷ் சிவன் தயாரிப்பில் நயன்தாரா நடித்துள்ள 'நெற்றிக்கண்' படத்தில் இருந்து விடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

விக்னேஷ் சிவன் தயாரிப்பில் நயன்தாரா நடித்துள்ள 'நெற்றிக்கண்' திரைப்படம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் நாளை (ஆகஸ்ட் 13) நேரடியாக வெளியாகிறது. இந்தப் படத்தை மிலிந்த் ராவ் இயக்கியுள்ளார்.

இந்தப் படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது. இந்த நிலையில் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் தனது சுட்டுரைப் பக்கத்தில் 30 நொடிகளுக்கு ஒளிபரப்பாகும் விடியோவை பகிர்ந்துள்ளது. இந்த விடியோ நெற்றிக்கண் படப்பிடிப்பு தளத்தில் எடுக்கப்பட்டது.

நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு நயன்தாரா தனக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையிலான கதையை தேர்ந்தெடுத்து நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்துக்கு ஆர்.டி.ராஜசேகர் ஒளிப்பதிவு செய்ய, கிரிஷ் கோபாலகிருஷ்ணன் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தின் முன்னோட்டம் ஏற்கனவே வெளியாகி படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

Padathula idhayellaam paakka mudiyaadhu! Behind the scenes of Lady Superstar Nayanthara's #Netrikann.#Netrikann Streaming from August 13th in Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. pic.twitter.com/bB1mkoe3EN