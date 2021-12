''ஆம், அந்த தகவல் உண்மை தான்'' - உண்மையை போட்டுடைத்த நடிகர் தனுஷ்

வெங்கட் அட்லுரி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் வாத்தி படத்தின் அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியானது. இந்தப் படத்துக்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். இந்தப் படம் தனுஷ் நடிக்கும் நேரடித் தெலுங்கு படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில் ராக்கி பட இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் தனுஷ் ஒரு படத்தில் நடிக்கவிருப்பதாக தகவல் வெளியானது. ஆனால் அந்தத் தகவல் உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவலாகவே இருந்தது.

இந்த நிலையில் நடிகர் தனுஷ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், ஆம், அந்தத் தகவல் உண்மைதான். விரைவில் இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் படத்தில் நடிக்கிறேன். மற்ற தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிக்க | ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கோல்டன் விசாவை பெற்ற முதல் தமிழ் நடிகர் பார்த்திபன்

அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ராக்கி திரைப்படம் நேற்று (வியாழக்கிழமை) வெளியாகி விமர்சன ரீதியாக நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இதனையடுத்து செல்வராகவன், கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்துள்ள சாணிக் காயிதம் என்ற படத்தை அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படமும் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

Yes. The speculations are true. I am that fortunate actor who bagged @ArunMatheswaran ‘s next directorial. More details soon. Om Namashivaaya