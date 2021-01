மாஸ்டர் உருவான விதம்: விடியோ வெளியீடு

விஜய் மற்றும் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் பொங்கலுக்கு வெளியான மாஸ்டர் திரைப்படம் உருவான விதத்தை படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் விடியோ மூலம் வெளியிட்டுள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவான மாஸ்டர் திரைப்படம் நீண்ட தாமதத்துக்குப் பிறகு கடந்த 13-ம் தேதி வெளியானது. ரசிகர்கள் மத்தியில் படத்துக்கு மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்ததையடுத்து, தமிழகத்தில் மட்டும் கடந்த 3 நாள்களில் 50 கோடி ரூபாய் வசூலாகியுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பெரும்பாலான திரையரங்குகளில் 3-வது நாளிலும் ஹவுஸ் ஃபுல் ஆவதாகத் தகவல்கள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன.

இந்த நிலையில் படம் உருவான விதத்தை படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் விடியோ மூலம் வெளியிட்டுள்ளது.

You must have enjoyed the action scenes in Master! But here's a glimpse into what happened during 'Take. . . Action!'



Behind the scenes of master! #MasterPongal#Master#MasterBTS pic.twitter.com/tuaadnYgJ3