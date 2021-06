நடிகர் பால சரவணனின் தந்தை கரோனாவுக்குப் பலி

நடிகர் பால சரவணனின் தந்தை கரோனா பாதிப்பால் காலமானார். அவருக்கு வயது 60.

வேதாளம், அதே கண்கள், ஈஸ்வரன் உள்ளிட்ட பல தமிழ்ப் படங்களில் நடித்தவர் பால சரவணன். அவருடைய தந்தை எஸ்.ஏ. ரெங்கநாதன் சமீபத்தில் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். மதுரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார்.

