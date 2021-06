ஓடிடியில் வெளியாகும் லீனா மணிமேகலையின் மாடத்தி

கருவாச்சி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் கவிஞர் லீனா மணிமேகலை இயக்கியுள்ள படம் மாடத்தி. செம்மலர் அன்னம், அஜ்மினா கஸிம், அருள் குமார், ஸ்டெல்லா ராஜ் போன்றோர் நடித்துள்ளார்கள். தென் தமிழகத்தில் வாழும் புதிரை வண்ணார் சமூக மக்களின் வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு மாடத்தி-யின் கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒளிப்பதிவு - ஜெஃப் டோலன், அபிநந்தன் ராமானுஜம், கார்த்தி முத்துகுமார். இசை - கார்த்திக் ராஜா. படத்தொகுப்பு - தங்கவேல் பழனிவேல். திரைக்கதை - லீனா மணிமேகலை, ரஃபிக் இஸ்மாயில், யவனிகா ஸ்ரீராம்.

இப்படத்தின் டீசரை 2019-ல் பிரபல நடிகை நந்திதா தாஸ் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியிட்டார். தற்போது இப்படத்தின் வெளியீடு உள்ளிட்ட தகவல்களைச் சமூகவலைத்தளத்தில் மற்றொரு பிரபல நடிகையான பார்வதி வெளியிட்டுள்ளார்.

