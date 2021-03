துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் 6 பதக்கங்களை வென்ற நடிகர் அஜித் அணி! (படங்கள் & விடியோ)

சென்னையில் நடைபெற்ற துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் நடிகர் அஜித் அணி 6 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.

பைக் ரேஸ், கார் ரேஸில் ஆர்வம் கொண்ட நடிகர் அஜித், துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சியிலும் அதிக விருப்பம் கொண்டவா் அஜித். எழும்பூரில் உள்ள ரைபிள் கிளப்பில் உறுப்பினராகவும் உள்ளாா். படப்பிடிப்பு இல்லாத சமயங்களில் ரைபிள் கிளப்புக்குச் சென்று பயிற்சியில் ஈடுபடுவார்.

46-வது தமிழ்நாடு மாநில துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி மார்ச் 2 முதல் 7 வரை நடைபெற்றது. ரைபிள் கிளப்பின் செயலாளர் ராஜசேகர் பாண்டியன் இப்போட்டிகளை நடத்தினார்.

சென்னை ரைபிள் கிளப்பில் உறுப்பினரான அஜித், தனது அணியினருடன் இணைந்து 4 தங்கம் உள்பட 6 பதக்கங்களை வென்றுள்ளார். ஏர் பிஸ்டல் 10 மீ., சென்டர் ஃபயர் பிஸ்டல் (என்.ஆர்.) 25 மீ., ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்டல் (ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப்) 25 மீ., ஃப்ரீ பிஸ்டல் 50 மீ. ஆகிய பிரிவுகளில் தங்கப் பதக்கங்களும் சென்டர் ஃபயர் பிஸ்டல் (ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப்) 25 மீ., ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்டல் (என்.ஆர்) 25 மீ. ஆகிய பிரிவுகளில் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் அஜித் அணி வென்றுள்ளது. சென்னை ரைபிள் கிளப் சார்பாகப் பங்கேற்ற அஜித் அணியில் சித்தார்த் சிவகுமார், ஜெகன்நாதன், சுமீத் ஹர்கிசண்டாஸ் சங்கவி, விஜய் குமார், வருண் மது, எஸ். சுதாகர் போன்றோர் இருந்தார்கள். இப்போட்டியில் 900 பேர் கலந்துகொண்டார்கள்.

#AjithKumar sir medal ceremony - 46th Tamilnadu State Shooting Championship Competition. @rajsekarpandian is the organising secretary of the event and secretary of Chennai rifle club @DoneChannel1 pic.twitter.com/t8o5g8rZQt