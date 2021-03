விவாகரத்து, முடக்குவாதம்... எனினும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளேன்: டிடியின் வித்தியாசமான மகளிர் தின வாழ்த்து!

தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையின் கஷ்டங்களை வெளிப்படுத்தி வித்தியாசமான மகளிர் தின வாழ்த்துகளைக் கூறியுள்ளார் பிரபல தொகுப்பாளர் டிடி என்கிற திவ்யதர்ஷினி.

பிரபல தொலைக்காட்சித் தொகுப்பாளரும் நடிகையுமான டிடி, சமூகவலைத்தளங்களில் மகளிர் தின வாழ்த்து தொடர்பாக காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். மாஸ்டர் குட்டி ஸ்டோரி பாடலின் பின்னணியில் தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையின் நிலைகளை வெளிப்படுத்தும் வெவ்வேறு அட்டைகளைக் காண்பித்தபடி காணொளியில் அவர் இடம்பெற்றிருந்தார். அந்த அட்டைகளில் கூறப்பட்டிருந்ததாவது:

36 + சிங்கிள்

36 + விவகாரத்தானவர்

36 + (இன்னும்) குழந்தையில்லை

36 + முடக்குவாதம்

ஆனால்

36 + மகிழ்ச்சியாக உள்ளேன்

ஏனெனில் ஒவ்வொருவருடைய நேரக்கோடும் (வாழ்க்கை) வித்தியாசம்.

எனவே உங்களுடைய நேரக்கோட்டை அனுபவியுங்கள்.

மகிழ்ச்சியைத் தேர்ந்தெடுங்கள்

மகளிர் தின வாழ்த்துகள் என்றார்.

சொந்த வாழ்க்கையின் கஷ்டங்களை வெளிப்படையாகக் கூறி அதன்மூலமாக மற்றவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் டிடியின் இந்த வித்தியாசமான வாழ்த்துக்கு ஏராளமான பாராட்டுகள் குவிந்துள்ளன.

Everybody’s timeline is different

Enjoy your timeline

Don’t let society’s timeline

determine u a failure ..

Own ur struggles in STYLE

HAPPY WOMEN’s DAY #march8th #WomensDay #kuttistory



Inspired by @jigna_madeup pic.twitter.com/nhotOwQ0fq