பாடல்களுக்குப் புகழ்பெற்ற ஹம் ஆப்கே ஹைன் கெளன் பட இசையமைப்பாளர் காலமானார்

பாடல்களுக்கு மிகவும் புகழ்பெற்ற ஹம் ஆப்கே ஹைன் கெளன் படத்தின் இசையமைப்பாளர் ராம் லக்‌ஷ்மண் மாரடைப்பால் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 78.

விஜய் பாட்டீல் (லக்‌ஷ்மண்) - சுரேந்திரா (ராம்) ஆகிய இருவரும் இணைந்து ஆரம்பத்தில் சில படங்களுக்கு ராம் - லக்‌ஷ்மண் என்கிற பெயரில் ஒன்றாக இசையமைத்தார்கள். 1976-ல் சுரேந்திரா காலமானார். அதன்பிறகும் நண்பனின் நினைவாக, ராம் லக்‌ஷ்மண் என்கிற பெயரில் படங்களுக்கு இசையமைத்தார் லக்‌ஷ்மண்.

1989-ல் மைனே பியார் கியா பாடல்களின் மூலம் பெரிய புகழை அடைந்தார் ராம் லக்‌ஷ்மண். 1994-ல் இவர் இசையமைத்த ஹம் ஆப்கே ஹைன் கெளன் படம் பாடல்களுக்காகவே ஒரு வருடம் திரையரங்குகளில் ஓடியது. இதனால் புகழின் உச்சத்தை எட்டினார் ராம் லக்‌ஷ்மண்.

இந்நிலையில் நாகபுரியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இன்று காலை மாரடைப்பால் ராம் லக்‌ஷ்மண் இறந்ததாக அவருடைய மகன் அமர் தெரிவித்துள்ளார். சில நாள்களுக்கு முன்பு கரோனா தடுப்பூசியின் 2-வது தவணையை அவர் செலுத்திக்கொண்டார். இதனால் அப்பாவின் உடல் சோர்வாக இருந்ததால் மருத்துவர்கள் அவருக்குச் சிகிச்சை அளித்ததாகவும் ஒரு பேட்டியில் அமர் கூறியுள்ளார்.

ராம் லக்‌ஷ்மணின் மறைவுக்கு பாலிவுட் பிரபலங்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

Music Composer Vijay Patil a.k.a Laxman of the iconic #RaamLaxman duo passed away. Our deepest condolences to his family in this tough time.

Rajshri will always remember him for his immense contribution to the music industry. May his soul Rest In Peace. pic.twitter.com/0e4cNM0zhh