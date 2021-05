கரோனா தடுப்பூசியைச் செலுத்திக்கொண்டார் இயக்குநர் பாரதிராஜா (படங்கள்)

இயக்குநர் பாரதிராஜா, கரோனா தடுப்பூசியை தேனியில் செலுத்திக்கொண்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் கரோனா பாதிப்பின் இரண்டாம் அலை பல மாநிலங்களில் தீவிரமடைந்துள்ளது. இந்தியாவில் கரோனா தொற்றின் அன்றாட புதிய பாதிப்புகள் நேற்று 1 லட்சத்து 96 ஆயிரமாகப் பதிவாகியுள்ளது. செவ்வாய்க்கிழமை காலை வரை இந்தியாவில் 19 கோடியே 85 லட்சத்துத் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன.

கரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் கடந்த ஜனவரி மாதம் 16-ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. திரைப்பட மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பிரபலங்கள் பலரும் கரோனா தடுப்பூசியைச் செலுத்திக்கொண்டு வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் பிரபல இயக்குநர் பாரதிராஜா, தேனியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் கரோனா தடுப்பூசியைச் செலுத்திக்கொண்டார். இதன் புகைப்படங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

#NMNews23 updates



Director @offBharathiraja

Had his First Vaccination in his

Theni’ House today#NM #NikilMurukan #NMTeakadaicinema pic.twitter.com/Caj2NbEcOf