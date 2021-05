கரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டார் நடிகை ரித்விகா (படங்கள்)

நடிகை ரித்விகா, கரோனா தடுப்பூசியைச் செலுத்திக்கொண்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் கரோனா பாதிப்பின் இரண்டாம் அலை பல மாநிலங்களில் தீவிரமடைந்துள்ளது. இந்தியாவில் கரோனா தொற்றின் அன்றாட புதிய பாதிப்புகள் நேற்று 2 லட்சத்து 8 ஆயிரமாகப் பதிவாகியுள்ளது. நாடு தழுவிய தடுப்பூசி திட்டத்தில் மேலும் ஒரு புதிய மைல்கல் சாதனையாக, இந்தியாவில் இதுவரை செலுத்தப்பட்டுள்ள தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை 20 கோடியைக் கடந்துள்ளது. புதன்கிழமை காலை வரை 20,06,62,456 தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன.

கரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் கடந்த ஜனவரி மாதம் 16-ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. திரைப்பட மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பிரபலங்கள் பலரும் கரோனா தடுப்பூசியைச் செலுத்திக்கொண்டு வருகிறார்கள்.

நடிகையும் பிக் பாஸ் பட்டத்தை வென்றவருமான நடிகை ரித்விகா, கரோனா தடுப்பூசியைச் செலுத்திக்கொண்டுள்ளார்.

#actress #BigBoss @Riythvika got her first dose of vaccine today @ #ApolloCancerCenter People should take vaccines to avoid the risks of Covid19#COVIDSecondWave #COVIDEmergency2021 #COVID19India #CovishieldVaccine #CoVaccine #CoronaVaccine #Covishield pic.twitter.com/PJqZ1toTJk