சிவகார்த்திகேயனின் 'டாக்டர்' படம் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூல் : தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிரடி

கேஜேஆர் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் புரொடக்சன்ஸ் சார்பாக தயாரிக்கப்பட்டு கடந்த அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான படம் டாக்டர். நெல்சன் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்திருந்த இந்தப் படம் திரையிட்ட நாளில் இருந்தே அரங்கம் நிறைந்த காட்சிகளாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

மூன்று வாரங்களுக்கு மேலாகியும் திரையரங்குகளில் இந்தப் படத்துக்கு கூட்டம் குறையவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த படங்களிலேயே அதிகம் வசூலிக்கப்பட்ட படம் டாக்டர் தான் என ஒரு சில திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வந்தனர்.

இதையும் படிக்க | ''ஜெய் பீம் பார்த்தேன்'' - சூர்யா, ஜோதிகாவுக்கு கமல்ஹாசன் பாராட்டு !

இந்த நிலையில் கேஜேஆர் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், இந்தப் படம் வெளியாகி 25 நாட்களாகிறது. டாக்டர் திரைப்படம் திரையரங்கில் மட்டும் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூலை வாரி குவித்து வருகிறது என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கிறோம். நீங்கள் அளித்த அன்புக்கும், ஆதரவுக்கும் நன்றி என்று தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் தகவல் சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டாக்டர் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வருகிற நவம்பர் 4 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகவிருக்கிறது.

25 days of this vera maari BLOCKBUSTER making you laugh, clap & cheer!

We're happy to declare that #Doctor has officially grossed 100 Crores in Theatrical #DOCTORHits100Crs



This victory is yours as much as ours pic.twitter.com/kMdCJk97fk