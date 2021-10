18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வளைகாப்பில் தனது சொந்த பாடலுக்கு நடனமாடிய பாக்கியலட்சுமி ஜெனிஃபர்

பாக்கியலட்சுமி தொடரில் ராதிகா என்ற வேடத்தில் நடித்திருந்த ஜெனிஃபர். பார்த்திபன் கனவு பாடலுக்கு மீண்டும் நடனமாடி அசத்தியுள்ளார்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பாக்கியலட்சுமி தொடர் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப் பிரபலம். இந்தத் தொடரில் ராதிகாவாக நடித்தவர் ஜெனிஃபர். இந்த நிகழ்ச்சியில் அவருக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளமே உண்டு.

திடீரென அவர் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இருந்து விலகி ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்தார். ஆனால் அதற்கான காரணத்தைக் அவர் குறிப்பிடவில்லை. இந்த நிலையில் கர்ப்பமாக இருக்கும் அவருக்கு சமீபத்தில் வளைகாப்பு நடைபெற்றுள்ளது.

தனது வளைகாப்பு நிகழ்வில், பார்த்திபன் கனவு படத்தில் தான் நடனமாடிய வாடி மச்சினியே பாடலுக்கு நடனமாடியுள்ளார். கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கர்ப்பமாக இருக்கும் வேளையிலும் அதே நளினத்துடன் நடனமாடுவதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த விடியோ இணையதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

#Bhaagyalakshmi Fame #Jennifer Danced For Her Own Famous Song pic.twitter.com/QIeKzJHAOj