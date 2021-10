லோகேஷ் கனகராஜ் வெளியிட்ட சந்தானம் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர்

சந்தானம் நடித்து வரும் ஏஜென்ட் கண்ணாயிரம் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டரை இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் வெளியிட்டுள்ளார்.

சந்தானம் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான டிக்கிலோனா திரைப்படம் கலவையான விமரிசனங்களைப் பெற்றது. இருப்பினும் இந்தப் படத்தின் நகைச்சுவை காட்சிகளும், பேர் வச்சாலும் சமூக வலைதளங்களில் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.

இந்த நிலையில் தெலுங்கில் நவீன் பொலிசெட்டி நடிப்பில் கடந்த 2019 ஆண்டு வெளியான ஏஜென்ட் சாய் ஸ்ரீநிவாசா ஆத்ரேயா படத்தின் தமிழ் பதிப்பில் சந்தானம் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். ஏஜென்ட் கண்ணாயிரம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டரை லோகேஷ் கனகராஜ் வெளியிட்டுள்ளார்.

யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைக்கும் இந்தப் படத்தை மனோஜ் பீதா இயக்கி வருகிறார். முதல் பார்வை போஸ்டரை வெளியிட்ட லோகேஷ் கனகராஜ், மனோஜ் பீதாவின் வஞ்சகர் உலகம் படத்தை நான் மிகவும் ரசித்தேன். தற்போது இந்தப் படத்தைக் காண ஆவலாக இருக்கிறேன் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Here is the First Look of #AgentKannayiram

Happy to see @iamsanthanam sir in @manojbeedha_dir’s direction, I really enjoyed #vanjagarulagam and now I'm curious to watch this combo soon



Best wishes to @thisisysr @Labrynth_Films and the whole team pic.twitter.com/jc15Lxc6X2