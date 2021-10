கன்னட நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் மருத்துவமனையில் அனுமதி

கன்னட திரைப்பட முன்னணி நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முதற்கட்ட தகவல்கள் அவரக்கு லேசான மாரடைப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், ஆபத்தான நிலையில் அவருக்கு தொடர்ந்து மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகிறார்கள் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலதிகத் தகவல்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

இதற்கிடையே, அவரது உடல்நிலை குறித்து தவறான வதந்திகள் பரவியதால் அவரது ரசிகர்களிடையே கொந்தளிப்பான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

