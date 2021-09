பிரபல கதாநாயகன் படத்தில் இணையும் மைக் டைசன்: உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

பிரபல அமெரிக்க குத்துச்சண்டை வீரர் மைக் டைசன், விஜய் தேவரகொண்டா கதாநாயகனாக நடிக்கும் லைகர் படத்தில் நடிக்கிறார்.

அர்ஜூன் ரெட்டி, டியர் காம்ரேட் படங்களின் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானவர் தெலுங்கு நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா. தற்போது அவர் பூரி ஜெகந்நாத் இயக்கத்தில் லைகர் படத்தில நடித்து வருகிறார். இந்தப் படம் ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இந்தப் படத்துக்கு மணிசர்மா பின்னணி இசையமைக்க, தனிஷ்க் பக்சி பாடல்களுக்கு இசையமைக்கிறார். இந்தப் படத்தை தர்மா புரொடக்சன்ஸ் மற்றும் பூரி கணெக்ட்ஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கின்றன.

இந்த நிலையில் இந்தப் படத்தில் பிரபல அமெரிக்க குத்துச்சண்டை வீரர் மைக் டைசன் இணைந்துள்ளார். இதுகுறித்து இந்தப் படத்தின் கதாநாயகன் விஜய் தேவரகொண்டா விடியோ ஒன்றைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

இதுகுறித்தப் பதவில், குத்துச்சண்டை விளையாட்டின் கடவுள், சிறந்தவர் மைக் டைசன் இந்தப் படத்தில் இணைந்துள்ளார். அதுவும் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக லைகர் படத்தில் இணைந்துள்ளார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

We promised you Madness!

We are just getting started :)



For the first time on Indian Screens. Joining our mass spectacle - #LIGER



The Baddest Man on the Planet

The God of Boxing

The Legend, the Beast, the Greatest of all Time!



IRON MIKE TYSON#NamasteTYSON pic.twitter.com/B8urGcv8HR