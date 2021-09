’ராக்கெட்ரி - நம்பி விளைவு’ வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு

இஸ்ரோ விஞ்ஞானியாக பணியாற்றிய நம்பி நாராயணனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள ‘ராக்கெட்டரி-நம்பி விளைவு’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியை படக்குழு அறிவித்திருக்கிறார்கள்.

சில மாதங்களுக்கு முன் இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றதுடன் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாகவும் மாறியிருந்தது.

இதையும் படிக்க | ’பிசாசு 2’ திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் அக்.1 வெளியீடு

ஆங்கிலம், ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என ஐந்து மொழிகளில் வெளியாகவுள்ள ராக்கெட்ரி - நம்பி விளைவு படத்தில் நடித்தது மட்டுமல்லாமல் இயக்குநராகவும் மாறி தன் நீண்ட நாள் இயக்குநர் கனவை அடைந்திருக்கிறார் மாதவன்.

இந்நிலையில் தற்போது இப்படத்தை 2022,ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியிடுவதாக படக்குழு தெரிவித்திருக்கிறது.

R Madhavan's pan Indian film Rocketry: The Nambi Effect gets a worldwide theatrical release date in April 2022 | PINKVILLA ⁦@pinkvilla⁩ https://t.co/Da6AAjy8zO