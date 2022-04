'டாணாக்காரன்' படத்தில் விக்ரம் பிரபுவின் நடிப்பை பாராட்டிய ரஜினிகாந்த்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நல்ல திரைப்படங்கள் வெளியாகும்போது படக்குழுவினரை அழைத்து பாராட்டுவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார். அந்த வகையில் டாணாக்காரன் படத்துக்காக நடிகர் விக்ரம் பிரபுவின் நடிப்பை ரஜினிகாந்த் பாராட்டியுள்ளார்.

இதுகுறித்து நடிகர் விக்ரம் பிரபு தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது, நடிகர் ரஜினிகாந்த் தொலைபேசி மூலம் அழைத்து டாணாக்காரன் படத்தில் எனது நடிப்பை பாராட்டினார். கனவில் கூட நினைத்துப் பார்க்கமுடியாததை சாதித்ததுபோல இருக்கிறது. டாணாக்காரன் குழுவையும் பாராட்டினார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பொட்டன்சியல் ஸ்டுடியோஸ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தை தமிழ் இயக்கியிருந்தார். இந்தப் படம் கடந்த வாரம் நேரடியாக டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் நேரடியாக வெளியாகி நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றுவருகிறது. ஜிப்ரான் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைத்திருந்தார்.



What a great feeling it is to get a call of appreciation for my performance by #Superstar himself