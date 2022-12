சினிமாவில் 20 ஆண்டுகள்: த்ரிஷாவின் வெற்றியை கொண்டாடும் ரசிகர்கள்! 

மும்பை, ஆந்திரம் மற்றும் கேரளத்தில் இருந்து வந்த நடிகைகளே தமிழ்த் திரையுலகில் ஆதிக்கம் செலுத்தி உள்ளார்கள். தமிழ் ரசிகர்களும் எந்தப் பேதமும் பார்க்கமால் இதர மொழிக் கதாநாயகிகளைக் கொண்டாடி வருகிறார்கள். இந்தச் சூழலை மாற்றிக் காட்டியவர், த்ரிஷா.

முதல் வாய்ப்பை லேசா லேசா வழங்கினாலும் அமீர் இயக்கிய மெளனம் பேசியதே (2002) தான் த்ரிஷா, கதாநாயகியாக நடித்து வெளிவந்த முதல் படம். பின்னர் கில்லி, திருப்பாச்சி, ஆறு என பல்வேறு ஹிட் படங்களில் நடித்தார்.

த்ரிஷா நடிப்பில் 2019-ல் பேட்ட, 2021-ல் பரமபதம் விளையாட்டு ஆகிய படங்கள் வெளியாகின. சமீபத்தில் வெளியான பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் அவரது கதாபாத்திரம் பெரிதும் பேசப்பட்டது. அவரது அழகு கூடிக்கொண்டே போனதாக ரசிகர்கள் பாராட்டினர்.

பொன்னியின் செல்வன்-2, சதுரங்க வேட்டை-2, ராம் (மலையாளம்) ஆகிய படங்கள் அடுத்து வெளிவரவுள்ளன. த்ரிஷா நடிக்கும் புதிய இணையத்தொடர் படப்பிடிப்பு முடிந்ததாக த்ரிஷா சமீபத்தில் தெரிவித்திருந்தார். அறிமுக இயக்குநர் அருண் வசீகரன் இயக்கத்தில் உருவாகும் தி ரோட் படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார் த்ரிஷா.

இந்நிலையில் சமூக வலைதளத்தில் த்ரிஷாவின் 20 ஆண்டுகால வெற்றியை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். காமன் டிபி எனும் பொதுவான போஸ்டரை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து ட்விட்டரில் டிரெண்டிங் செய்து வருகின்றனர்.

Here's the our CDP design to celebrate

Glorious 20 years of South queen @trishtrashers in Indian cinema.



Design : @madbirdstudio#20YearsOfSouthQueenTRISHA #20YearsOfTrishaism #Trisha #Trishakrishnan #SouthqueenTrisha pic.twitter.com/mJwjsvwepW